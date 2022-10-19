Максим Лю з Кременчука зупинився за крок від медалі на чемпіонаті світу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 260

У іспанській Понтеверді триває чемпіонат світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років. Участь у змаганнях взяв кременчужанин Максим Лю, який тренується під керівництвом тренера Анатолія Коханевича.

Максим Лю виступав у ваговій категорії до 63 кг. У першому поєдинку Максим переміг представника Фінляндії Тіно Тапіо Ойалу. Також спортсмен здолав болгарина Іллю Мустакова та киргиза Ермека Канибека Уулу. У півфіналі Максим Лю поступився Георгію Шотадзе з Грузії (рахунок 5:2). А у поєдинку за «бронзу» Максим Лю програв вірменину Грачії Погосяну.