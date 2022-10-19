На Кременчуччині чоловік згорів у ліжку

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18 жовтня в селі Новоселиця Семенівської громади в одному із приватних будинків виявили диван, що зітлів від вогню, та тіло 69-річного чоловіка. Як повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, до рятувальників надійшла інформація про це від поліції.

На дане сповіщення пожежні підрозділи не залучались. Пожежний інспектор, який прибув на місце події, наразі встановлює причину пожежі.

Серед усіх версій виникнення пожежі розглядається і куріння в оселі. Рятувальники наполегливо рекомендують громадянам не нехтувати правилами пожежної безпеки в оселях. Не паліть в оселях та не викидайте недопалки із вікон багатоквартирних житлових будинків!