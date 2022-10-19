У Кременчуці тимчасово не ставили на облік безробітних

Не працювала Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості, центр працював у «ручному режимі»
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до директора Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктора Калашника.
Він повідомив, що з 3 жовтня у місті не працювала Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості (ЄІАС) — там проводили роботи з кібербезпеки.
За словами керівника місцевого центру зайнятості, відучора ЄІАС запрацювала. Тепер фахівці зібрану за два тижні інформацію вносять в систему.
У зв'язку з роботами на ЄІАС можливі затримки з виплат допомоги по безробіттю. Втім, Віктор Калашник запевнив, що нарахування проведуть у першу чергу, але час виплат залежатиме від Державного казначейства.
Куди влаштовуються на роботу кременчуцькі переселенці
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер