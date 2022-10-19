У Кременчуці тимчасово не ставили на облік безробітних

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«Добрий ранок! Чи не могли б ви дізнатись, коли запрацює біржа по працевлаштуванню, щоб стати на облік тимчасово безробітним. Мінімум тиждень це неможливо зробити», — написала до редакції кременчужанка Олена.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до директора Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктора Калашника.

Він повідомив, що з 3 жовтня у місті не працювала Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості (ЄІАС) — там проводили роботи з кібербезпеки.

— Наш центр працював, приймав відвідувачів у «ручному режимі». Але можливості внести дані в загальноукраїнську систему не було, — пояснив Віктор Калашник. — Відповідно, не було можливості проводити фінансові операції, операції із реєстрації та зняття з обліку тощо».

За словами керівника місцевого центру зайнятості, відучора ЄІАС запрацювала. Тепер фахівці зібрану за два тижні інформацію вносять в систему.

У зв'язку з роботами на ЄІАС можливі затримки з виплат допомоги по безробіттю. Втім, Віктор Калашник запевнив, що нарахування проведуть у першу чергу, але час виплат залежатиме від Державного казначейства.

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