Куди влаштовуються на роботу кременчуцькі переселенці

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 2 419

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, які вакансії запропонували у Кременчуці вимушеним переселенцям та які фахівці приїхали до нашого міста

Від початку повномасштабного вторгнення росії до Кременчуцького центру зайнятості звернулось 689 переселенців у пошуках роботи. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Ірина Калабкіна. Це переважно люди, що залишили свої домівки у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

- Станом на 12 липня на обліку як безробітні перебувають 416 внутрішньо переміщених осіб, з них 340 мають відповідний статус, тобто отримують допомогу, - розповіла Ірина Калабкіна.

Це означає, що частина людей звернулась за консультацією, але на облік не стала. Також Ірина Калабкіна зазначає, що частина переселенців знаходить роботу самостійно, тож Центр зайнятості оперує лише власними даними. В цілому ж у Центрі зайнятості констатують зменшення вакансій від початку повномасштабного вторгнення.

- Переважна більшість вимушених переселенців, що звернулись до Центру зайнятості - це жінки - 68 %, відповідно 32 % - чоловіки, - контатує пані Ірина.

За даними Кременчуцького центру зайнятості, нові кременчужани, які шукають роботу у місті, мають такі професії або останнє місце роботи: менеджери, бухгалтери, секретарі, фармацевти, інженери, касири, адміністратори, продавці, прибиральники та інше.

Отже, куди працевлаштувались переселенці за допомогою Центру зайнятості.

- Це різні підприємства міста, говорить Ірина Калабкіна, - як комунальні, так і приватні. Працевлаштували кількох медиків, один з них - з рідкісною спеціалізацією, яку довго шукав медичний заклад. Попитом користуються водії, будівельники, люди робітничих спеціальностей.

Так, 13 переселенців прийняв на роботу сталеливарний завод, по кілька співробітників (від 1 до 6) - приватні підприємства (ФОПи), «Лукас», «Суворов», «Європабуд», Кременчуцький хлібокомбінат, парк «Придніпровський», ЖЕП «Перспектива», «Вест-експрес» та інші. Всього - близько 150 осіб.

У Центрі зайнятості також зазначили, що всього у на обліку перебуває 2 178 кременчужан, у той же час станом на 12 липня тут можуть запропонувати лише близько 200 вакансій.

З актуальними даними щодо працевлаштування можна ознайомитись на сайті Центру.