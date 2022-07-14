Тиха епідемія: що варто знати про гепатит В

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 482

Ті ж, у кого Гепатит В переходить в хронічну форму, також не завжди потребують додаткового лікування

Ймовірність того, що ви випадково будете контактувати з кров’ю, значно зросла під час війни — а отже також збільшився ризик захворіти на гепатит В. Щеплення від гепатиту В почали робити тільки з 2000 року, тому, якщо ви народилися раніше і досі не отримали щеплення, вам допоможе розібратися з цим наша стаття. Про це розповів завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Андрій Поляков.

Що таке гепатит В?

Гепатит В — це вірусне захворювання, яке вражає печінку. Вірус потрапляє в організм через кров, сперму або інші виділення.

Коли вірус потрапляє в організм, існує два можливих сценарії перебігу хвороби.

Перший — гостра форма: вірус потрапляє в організм людини, але протягом перших шести місяців імунна система самостійно справляється з недугою.

Другий — хронічна форма. В такому випадку вірус лишається в організмі й може вплинути на роботу печінки, в тому числі викликати з часом більш серйозні захворювання, такі як печінкова недостатність, цироз або рак печінки.

Хороша новина полягає в тому, що зазвичай 90% захворювань серед здорових дорослих — це гостра форма гепатиту В, яка не перетікає у хронічну. У дітей шанси отримати хронічний перебіг більший — 50%, у немовлят — це 90%.

Як зрозуміти, чи я не захворів на гепатит В? Які можуть бути симптоми?

Небезпека гепатиту В полягає в тому, що це “тиха епідемія”. В більшості випадків хворі не мають взагалі або мають слабко виражені симптоми.

Наприклад, ознаками хвороби можуть слугувати: діарея; слабкість;

біль у животі. Але ті ж таки симптоми можуть спостерігатися й в абсолютно здорової людини, яка з’їла щось не те. Це, в свою чергу, впливає на те, що хворі на гепатит В не отримають відповідного лікування й контролю над хворобою, а також заражають інших людей. Єдиний надійний спосіб перевірити, чи ти не хворий на гепатит В — це зробити спеціальний аналіз крові. Обговоріть зі своїм лікарем, які саме показники потрібно здати, а також як часто потрібно робити контрольні обстеження.

Чи можна якось попередити захворювання?

Попередити гепатит В можна за допомогою вакцинації. Зазвичай курс складається з трьох доз:

Першу можна зробити в будь-який час.

Другу — як мінімум через один місяць від першої дози.

Третю — як мінімум після чотирьох місяців від першої дози та двох місяців від другої

Якщо терміни були порушенні — щеплення все рівно можна продовжувати, а не починати заново. Вагітні також можуть проходити курс вакцинації від гепатиту В.

Якщо ви підозрюєте, що ви нещодавно могли інфікуватися гепатитом В — обов’язково і якомога швидше зверніться до лікаря. Існують заходи екстренної постконтактної профілактики, які вас також можуть захистити. Зробити їх необхідно протягом 24 годин після можливого інфікування.

До додаткових заходів профілактики також можна віднести:

мити руки з милом після будь-якого потенційного контакту з кров’ю;

використовувати презервативи під час сексу;

уникати прямого контакту з кров’ю або іншими виділеннями;

якщо десь є плями чужої крові і вам їх треба видалити, використовуйте хлорний розчин і прибирайте виключно в рукавичках;

не використовуйте спільні ножиці для нігтів, бритви, зубні щітки;

ножиці для нігтів, бритви, зубні щітки; перевіряйте, чи належним чином стерилізують інструменти у манікюрних салонах, перукарнях, стоматологічних кабінетах, тату-салонах тощо.

Я не знаю, чи я щеплений, як це зрозуміти?

Якщо ви живете в Україні і народилися до 2000 року - то, ймовірніше за все ви не щеплені. До 2000 року щеплення від гепатиту В не входило в основний календар вакцинації.

Чи лікується гепатит В?

Чи зможу я знайти партнера та мати здорових дітей?

Так, лікується, але не всім людям необхідна терапія. Більшість людей одужують під час гострої фази хвороби, з якою справляється імунітет.

Ті ж, у кого Гепатит В переходить в хронічну форму, також не завжди потребують додаткового лікування. Деяким людям достатньо зменшити шкідливий вплив на печінку від вживання алкоголю та куріння, правильно харчуватися та займатися спортом.

Якщо ж хвороба прогресує, можуть застосовуватися спеціальні антивірусні препарати та імуномодулятори. Вони не можуть вилікувати від гепатиту В повністю, але можуть зменшити вірусне навантаження і, відповідно, зменшити вплив вірусу на печінку.

Хворі на гепатит В можуть жити повноцінним життям, мати коханих і дітей. Проте важливо, щоб всі люди, які знаходяться в близькому контакті з хворою людиною були щепленими. Вагітні жінки мають також слідувати спеціальному протоколу лікування для таких випадків.