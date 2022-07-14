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У підрозділах рашистів не вистачає командирів взводів, а солдатів не забезпечують їжею

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 303

 

Причина ситуації з командирами – значні втрати та відмова від участі у бойових діях в Україні

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 14 липня. Розпочалася 141 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках змін у складі, положенні підрозділів та характері діяльності противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв із мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовані поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам’янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам’янки. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки. Здійснював наступ у напрямку Кам’янки, має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення. У готовності до завдання ракетних ударів утримує чотири носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина – значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Знищено восьмого російського генерала та багатьох старших офіцерів, серед яких зрадники України
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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські окупанти
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