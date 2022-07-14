ЗСУ затисли окупантів на Харківщині, і ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 324

Бажаючих йти в атаку серед рашистів немає, усі в паніці

Українські захисники так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

- Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться, – розказує російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.

Ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тож бажаючих йти в наступ немає.

- Наши все в панике. Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али – всё, пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю… – жаліється рашист.

Сподіваємося, зовсім скоро так говоритимуть окупанти по всій лінії фронту.