Нацбанк випустив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським Силам ЗС України

Національний банк України випустив пам’ятну монету номіналом 10 грн, присвячену Військово-морським Силам Збройних Сил України. Вона вводиться в обіг з 14 липня. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-морських Сил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.
На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер