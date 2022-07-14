Нацбанк випустив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським Силам ЗС України

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 165

Національний банк України випустив пам’ятну монету номіналом 10 грн, присвячену Військово-морським Силам Збройних Сил України. Вона вводиться в обіг з 14 липня. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України, – йдеться в описі монети.

На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-морських Сил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.

На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.