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Нацбанк випустив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським Силам ЗС України

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 165

 

Її номінал – 10 грн

Національний банк України випустив пам’ятну монету номіналом 10 грн, присвячену Військово-морським Силам Збройних Сил України. Вона вводиться в обіг з 14 липня. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України, – йдеться в описі монети.

На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-морських Сил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.

На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.

«Свобода, що йде»: у США випустили пам’ятні монети з українською символікою
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Автор: Катерина Турубара
Теги: монета нацбанк морська піхота ЗСУ корабель
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