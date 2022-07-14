На Полтавщині жінка та її син отримали опіки у пожежі

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13 липня о 18.00 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватній господарчій будівлі на вулиці Приворсклянській в селищі Старі Санжари. Про це сповістило Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Вогнеборці локалізували пожежу о 19.10, а о 20.05 повністю ліквідували. Вдалося врятувати поряд розташований гараж та житловий будинок від знищення полум’ям. Але господарка та її син отримали опіки I-II ступенів, від госпіталізації відмовилися.

До гасіння залучалися четверо надзвичайників 2-го державного пожежно-рятувального посту та одна одиниця техніки. Причина пожежі встановлюється.