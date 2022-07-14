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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

росія готується до приєднання вже захоплених територій України

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 299

 

Проте рф не досягла своєї головної мети – окупувати всю Україну

росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну – і готується до приєднання вже захоплених територій. Про це сповістило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

- Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі рф, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до російської федерації – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування, – сказав представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, вже ті заходи, які росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів. Крім того, зараз в росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до рф тощо.

Стосовно загальної мобілізації в рф, Вадим Скібіцький відзначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.

- путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану «спеціальну воєнну операцію» і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу, – підсумував представник воєнної розвідки України.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Росія війна псевдореферендум розвідка окупація
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