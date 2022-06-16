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17 червня у Кременчуці відкриється виставка «Живи та квітни, моя Україно!»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 197

  

Вхід безкоштовний 

У Кременчуці відкриється виставка «Живи та квітни, моя Україно!». Виставка експонуватиметься у картинній галереї Наталії Юзефович. Відкриття виставки 17 червня о 13.00. 

Галерея працює з 10.00 до 17.00 (понеділок вихідний) за адресою вул. Космічна, 9.

Нагадаємо, що гурток декоративно-ужиткового мистецтва КМЦПО, яким керує Дмитро Король, презентував мега-роботу – «Дерево життя», що претендує на звання найбільшої вириванки України. Цю масштабну роботу вихованці гуртка разом із своїм керівником розпочали виготовляти ще влітку минулого року й продовжили уже під час повномасштабної війни. 

Кременчуцькі діти разом із педагогом створили «Дерево життя», що претендує на звання найбільшої вириванки України
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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка вириванка Дмитро Король
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