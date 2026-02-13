Антитіла у Кременчуці: музика, що об’єднує та підтримує захисників

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 127

Енергія, динаміка та світлове шоу — концерт тримав зал у напрузі до останніх акордів

Учора, 12 лютого, у міському палаці культури Кременчука гурт «Антитіла» виступив у рамках всеукраїнського туру «Вдома». Зал був переповнений фанатами, а повітря — просякнуте драйвовою енергією та щирими емоціями.

«Антитіла» — один із найвідоміших українських гуртів, чия музика поєднує драйв, лірику та чітку громадянську позицію. Від початку повномасштабної війни колектив активно займається волонтерською діяльністю, підтримкою українських захисників та боронить країну.

З перших хвилин виступу, коли фронтмен гурту Тарас Тополя підніс мікрофон до вуст, у глядачів горіли очі, а долоні червоніли від гучних оплесків. Дехто не міг всидіти на місці й, попри брак простору, танцював та рухався в такт музиці.

Зі сцени лунали як добре відомі хіти, так і нові композиції. Між рядами майоріли ліхтарики смартфонів і прапори України. Музика об’єднала всіх присутніх у єдиний живий організм — дітей і дорослих, військових і цивільних, жінок і чоловіків. Настрій у залі був піднесеним і надихаючим.

Окрім музичної складової, концерт мав і благодійну мету. Значну частину коштів, виручених з продажу квитків, спрямують на підтримку українських захисників — зокрема на потреби Збройних сил України та Головного управління розвідки.