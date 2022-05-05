Відомий британський співак Ed Sheeran й гурт «Антитіла» випустили спільний трек про війну

У частині треку «Сирени обірвали наш сон» українські музиканти розповіли про перший день війни, кохання та віру у світле майбутнє
Відомий британський співак Ed Sheeran й український попрок-гурт «Антитіла», учасники якого перебувають на фронті як медики, випустили спільний трек «2Step/Сирени обірвали наш сон».
У частині треку «Сирени обірвали наш сон» українські музиканти розповіли про перший день війни, кохання та віру у світле майбутнє.
Зйомки проходили в Ірпені та Києві, а також у Харківській області, коли музиканти українського гурту знаходилися там у складі батальйону ТРО. Кошти від переглядів кліпу співак Ed Sheeran пообіцяв передати на гуманітарні потреби українців.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер