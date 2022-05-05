Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Культура, Украина, Мир

Відомий британський співак Ed Sheeran й гурт «Антитіла» випустили спільний трек про війну

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 149

 

У частині треку «Сирени обірвали наш сон» українські музиканти розповіли про перший день війни, кохання та віру у світле майбутнє

Відомий британський співак Ed Sheeran й український попрок-гурт «Антитіла», учасники якого перебувають на фронті як медики, випустили спільний трек «2Step/Сирени обірвали наш сон».

- Пропозиція від команди Еда записати спільну пісню — це ще один прояв підтримки від народу Великобританії та безпрецедентний вчинок, який гарантовано створить потужний імпульс, — розповів соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

У частині треку «Сирени обірвали наш сон» українські музиканти розповіли про перший день війни, кохання та віру у світле майбутнє.

- В українському тексті до пісні Еда Ширана 2Step я вирішив розповісти свою історію про те, як для моєї родини розпочалася війна, — каже Тарас Тополя. — І це не лише моя історія, це історія мільйонів українців, чиї сім'ї були розділені жахливими бомбардуваннями та війною — іноді й назавжди.

Зйомки проходили в Ірпені та Києві, а також у Харківській області, коли музиканти українського гурту знаходилися там у складі батальйону ТРО. Кошти від переглядів кліпу співак Ed Sheeran пообіцяв передати на гуманітарні потреби українців.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: life.fakty.com.ua

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: пісня війна Антитіла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх