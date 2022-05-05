Відомий британський співак Ed Sheeran й гурт «Антитіла» випустили спільний трек про війну

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У частині треку «Сирени обірвали наш сон» українські музиканти розповіли про перший день війни, кохання та віру у світле майбутнє

Відомий британський співак Ed Sheeran й український попрок-гурт «Антитіла», учасники якого перебувають на фронті як медики, випустили спільний трек «2Step/Сирени обірвали наш сон».

- Пропозиція від команди Еда записати спільну пісню — це ще один прояв підтримки від народу Великобританії та безпрецедентний вчинок, який гарантовано створить потужний імпульс, — розповів соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

У частині треку «Сирени обірвали наш сон» українські музиканти розповіли про перший день війни, кохання та віру у світле майбутнє.

- В українському тексті до пісні Еда Ширана 2Step я вирішив розповісти свою історію про те, як для моєї родини розпочалася війна, — каже Тарас Тополя. — І це не лише моя історія, це історія мільйонів українців, чиї сім'ї були розділені жахливими бомбардуваннями та війною — іноді й назавжди.

Зйомки проходили в Ірпені та Києві, а також у Харківській області, коли музиканти українського гурту знаходилися там у складі батальйону ТРО. Кошти від переглядів кліпу співак Ed Sheeran пообіцяв передати на гуманітарні потреби українців.