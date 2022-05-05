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Кременчук, Україна, Світ

Для розмитнення гуманітарки відтепер можна оформити е-декларацію

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 115

 

Заповнити її можна з будь-якої країни світу

Для митного оформлення гуманітарної допомоги запрацювали митні електронні декларації. Про це повідомляє Державна митна служба.

Так, заздалегідь заповнити митну е-декларацію для гуманітарного вантажу можна з будь-якої країни світу, незалежно від наявності електронного підпису, BankID чи MobileID. Скористатись сервісом можна за посиланням.

Усі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту. 

Після отримання декларації її необхідно роздрукувати та підписати. Після - передати представнику митниці під час проходження українського кордону.

Для громадян України, що мають електронний підпис, BankID чи MobileID, оформлення митної е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Єдине вікно Держмитслужби (посилання - тут).

Зазначається, що митна е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та сприятиме зменшенню черг у митних пунктах.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: гуманітана допомога е-декларації розмитнення
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