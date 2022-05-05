Окупанти прорвались на територію заводу «Азовсталь»

Окупанти прорвались на територію «Азовсталі», тривають кровопролитні бої.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко у прямому ефірі національного телемарафону дав наступний коментар:
Командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко записав звернення щодо ситуації на заводі у Маріуполі:
Нагадаємо, російські загарбники почали штурм заводу 3-го травня. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і задіяв величезну кількість піхоти.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер