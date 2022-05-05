Окупанти прорвались на територію заводу «Азовсталь»

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Окупанти прорвались на територію «Азовсталі», тривають кровопролитні бої.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко у прямому ефірі національного телемарафону дав наступний коментар:

Сьогодні (4 травня – ред.) йдуть важкі бої на території фортеці нашої, «Азовсталь». Наші хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працює авіація, кораблі підійшли і теж гасять по цій фортеці.

Командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко записав звернення щодо ситуації на заводі у Маріуполі:

- Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі кровопролитні бої. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону.

Нагадаємо, російські загарбники почали штурм заводу 3-го травня. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і задіяв величезну кількість піхоти.