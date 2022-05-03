Окупанти почали штурмувати «Азовсталь»: хочуть прорватися на територію заводу

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 477

Унаслідок ворожих бомбардувань «Азовсталі» лише за вчора загинули дві цивільні жінки

Російські окупанти почали штурмувати «Азовсталь» у заблокованому Маріуполі — намагаються прорватися на територію заводу. Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

- Інформацію підтверджує заступник командира полку «Азов». Більше деталей поки немає. Перед штурмом авіація орків кілька годин поспіль бомбила «Азовсталь». Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя, - написав журналіст.

Згодом він додав інформацію від заступника командира полку «Азов» Святослава Паламара про те, що «захисники Маріуполя, які знаходяться на «Азовсталі», закликають Верховного Головнокомандувача втрутитись в ситуацію».

Захисники «Азовсталі» повідомили, що внаслідок вчорашніх масових авіабомбардувань території заводу російськими окупантами загинули дві цивільні жінки.

Під удар потрапили споруди, де ховалися мирні жителі. Окупанти використовували авіацію та танки. Деякі укриття завалилися.

Чоловік, що перебував разом із загиблими, розповів, що жінки хотіли евакуюватися. Унаслідок сильного удару по укриттю вони померли.

Через російські атаки поранені також десятки людей. У постраждалих переломи рук та ніг.

- Закликаємо до термінового запровадження режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною, - йдеться в дописі полку «Азов» у Telegram

Маріуполь перебуває в російській блокаді з 1 березня. У підземеллях «Азовсталі» за різними оцінками залишаються від 1,5 до 2 тисяч цивільних.

Українська сторона 1 травня евакуювала з території металургійного комбінату понад сто жінок, дітей та людей похилого віку. Евакуація людей з «Азовсталі» планували продовжити до повного вивезення всіх людей. Але рашисти одразу після евакуації одразу почали масовий обстріл території заводу.