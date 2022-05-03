Мільйонерів у Кременчуці поменшало – податківці розповіли про підсумки декларування доходів

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 418

У період воєнного стану подавати декларації про отримані доходи до 1 травня не обов’язково, тож подали їх не всі, а тому мільйонерів ще може додатися

Згідно норм Податкового кодексу України декларувати свої доходи за минулий рік певні категорії громадян зобов’язані до 1 травня. Втім, цього року через воєнний стан подавати декларації про доходи можна і пізніше.

Про це сьогодні на брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації повідомили представники державної податкової служби.

- Станом на сьогодні у Кременчуці та районі доходи більше мільйона гривень вказали у своїх деклараціях 15 осіб. Але ця цифра не є остаточною, бо декларації ще подаються, - повідомила головний державний податковий інспектор Олена Юрченко.

За її словами, минулого року про доходи, отримані за 2020 рік у розмірі більше мільйона гривень, заявили близько 20 осіб.

Як пояснила начальник Кременчуцького відділу камеральних перевірок Головного управління ДПС у Полтавській області Алла Шуба, серед основних доходів мільйонерів - зарплата, дивіденди, дохід від продажу майна, отримання спадщини тощо.

Вона додала, що терміни подачі декларацій згідно законодавства – до 1 травня. Але на період дії воєнного стану це можна зробити протягом 6 місяців після його скасування чи припинення, якщо у платника податків не було можливості вчасно подати декларацію про отриманні доходи.

- Але це не позбавляє права подати декларацію у визначені законом терміни, якщо є така змога, - зауважила Алла Шуба.

За її словами більшість підприємців наразі сумлінно сплачують усі податки, а от декларацію про доходи більшість з них поки не подало. Якщо минулого року станом на 1 травня задекларували свої доходи близько 13 тисяч осіб, то цього року лише близько 2,5 тисяч.

Алла Шуба зазначила, що податківці чекають громадян, які повинні подавати декларації про отримані у 2021 році доходи, але досі цього не зробили.