Розпочалася евакуація людей з «Азовсталі»: в офісі Президента розповіли про наступний етап

Сьогодні, 19:51 Переглядів: 1

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації з «Азовсталі».

- Перша група приблизно 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрінемося з ними в Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних із заводу, – повідомляє Президент України Володимир Зеленський.

Голова української переговорної делегації Давид Арахамія додав, що Україна має на меті врятувати усіх. Про це він повідомив в Telegram.

- Наступний етап операції – це вивезти всіх інших. Там багато людей лишається, у них багато проблем. Це було перше припинення вогню на «Азовсталі», вже дві доби. Сподіваємося, що будемо далі працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливою евакуацію всіх, хто перебуває на «Азовсталі», – заявив Арахамія.

У Маріуполі працював фотограф Reuters - агенство оприлюднило перші кадри з евакуації.

Прибуття евакуйованих у Запоріжжя очікується завтра.