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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Генштаб закликає до тотального спротиву окупантам та відмічає напрямок їх основних зусиль

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 527

 

Загарбники перешкоджають вільному переміщенню українців з окупованих на вільну територію України та продовжують спроби формувати свою систему влади на тимчасово захоплених територіях

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, що знаходяться на території України з території республіки Білорусь, а також здійснення провокацій у районах розташованих у безпосередній близькості до державного кордону України із звинуваченням у них підрозділів наших сил оборони.

На Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка. Для уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник провів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

У подальшому не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України, а також відновлення вогневого ураження наших підрозділів та інфраструктури у прикордонних районах на зазначеному напрямку.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони із мінометів в районах населених пунктів Уди та Прудянка. Також російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Старий Салтів.

На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат.

Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг. 

Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки. 

На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів. З метою уточнення обстановки та виявлення позицій наших підрозділів противник провів повітряну розвідку із залученням БпЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей. 

- Російські окупанти продовжують протиправні дії проти громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Перешкоджають вільному переміщенню наших громадян на незахоплену росіянами територію України. Також загарбники продовжують спроби формувати систему так званої влади на тимчасово захоплених територіях. Закликаємо громадян продовжувати тотальний спротив окупантам. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти Генштаб ЗСУ оперативна інформація
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