У Курській області росії обвалився залізничний міст, а у Бєлгородській знову чути вибухи

Сьогодні, 1 травня, в російських ЗМІ з'явилася інформація про вибухи у Бєлгородській області. За словами очевидців, пролунала серія вибухів. А в Курській області рф стався обвал конструкцій залізничного мосту.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що причиною сьогоднішніх вибухів під Бєлгородом стала пожежа на об'єкті Міністерства оборони РФ.
А в Курській області сьогодні обвалився залізничний міст. Губернатор Курської області рф Роман Старовойт заявив, що обвал залізничного мосту в його регіоні, який був виявлений сьогодні вранці, - результат диверсії.
Губернатор повідомив, що ця гілка залізниці використовувалася для пересування товарних потягів. Він додав, що
постраждалих немає, а життю та здоров'ю громадян ніщо не загрожує. Крім того, губернатор виклав фото зруйнованого мосту.
Зазначимо, що Курська область є однією із тих, з якої відбувається напад російських окупаційних військ на Україну.
Нагадаємо, у Запорізькій області на тимчасово окупованій території зазнав руйнування залізничного місту, який вів у Крим. Як стало відомо пізніше, міст став метою сил спецоперацій ЗСУ.
Зазначимо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозував, що Росія однозначно перенесе бойові дії на територію своєї країни, а кількість провокацій там зростатиме.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер