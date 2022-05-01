У Курській області росії обвалився залізничний міст, а у Бєлгородській знову чути вибухи

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 397

У російських регіонах, що межують з Україною, неспокійно

Сьогодні, 1 травня, в російських ЗМІ з'явилася інформація про вибухи у Бєлгородській області. За словами очевидців, пролунала серія вибухів. А в Курській області рф стався обвал конструкцій залізничного мосту.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що причиною сьогоднішніх вибухів під Бєлгородом стала пожежа на об'єкті Міністерства оборони РФ.

- На кордоні трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ, – зазначив він.

А в Курській області сьогодні обвалився залізничний міст. Губернатор Курської області рф Роман Старовойт заявив, що обвал залізничного мосту в його регіоні, який був виявлений сьогодні вранці, - результат диверсії.

- Сьогодні, приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП, - написав він у своєму телеграм-каналі, а пізніше додав, що «інформація підтвердилась – це була диверсія».

Губернатор повідомив, що ця гілка залізниці використовувалася для пересування товарних потягів. Він додав, що

постраждалих немає, а життю та здоров'ю громадян ніщо не загрожує. Крім того, губернатор виклав фото зруйнованого мосту.

Зазначимо, що Курська область є однією із тих, з якої відбувається напад російських окупаційних військ на Україну.

Нагадаємо, у Запорізькій області на тимчасово окупованій території зазнав руйнування залізничного місту, який вів у Крим. Як стало відомо пізніше, міст став метою сил спецоперацій ЗСУ.

Зазначимо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозував, що Росія однозначно перенесе бойові дії на територію своєї країни, а кількість провокацій там зростатиме.