Чи буде подарунок: під Ізюмом могли поранити начальника генштабу рф Валерія Герасимова

Сьогодні, 19:09 Переглядів: 248

З’явилися суперечливі дані про поранення начальника генштабу росії - офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу ЗСУ не було

У районі Ізюма внаслідок великого артилерійського удару ЗСУ по командному пункту отримав поранення та був евакуйований в тил начальник російського генштабу Валерій Герасимов. Про це пише «Радіо Свобода».

Раніше повідомлялося про прибуття Герасимова до Харківської області для командування наступом на Сході України. Удар по командному пункту 2-ї загальновійськової армії рф під Ізюмом напередодні підтвердив Олексій Арестович, наголосивши на великій кількості загиблих і поранених серед командного складу російської армії. У ході артилерійського удару по штабу російських військ загинув особистий охоронець Герасимова - генерал-майор Олексій Симонов.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Генштаба ЗСУ поки не було.

Втім, є багато неофіційних джерел, які підтверджують цю топ-новину.

Так, спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомляє, що у Герасимова поранення ніг, окрім того, вбито охоронця Герасимова та кілька солдатів з конвою евакуації.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook, посилаючись на інсайдерське джерело в рф, що Герасимов отримав в Україні осколкове поранення правої гомілки. При цьому він пожартував: «яка сумна новина, а могли б...».

- Начальник гщ зс рф Валерій Герасимов поранений на території України. Він отримав осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки, - написав Аваков.

Окрім цього, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні написав у Twitter, що інформація про вчорашній вибух в Ізюмі, де знаходився Герасимов, має підтвердження. Також там нібито загинуло багато представників вищого офіцерського складу країни-агресора.

Водночас засновник групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв каже, що в аеропорту Бєлгорода сьогодні бачили Герасимова живим і здоровим. При цьому він покинув аеропорт ще до вибухів під Білгородом.

Інформація про поранення начальника Генштабу РФ спростовується у Telegram-каналі «УП».

- На жаль, інформація про поранення начальника генштабу рф Герасимова - неправда. Як повідомляють джерела УП, українські сили не встигли «накрити» Герасимова під Ізюмом у штабі і він стиг евакуюватись. Посилені заходи безпеки у Бєлгороді, включаючи вертольоти над містом - це заходи безпеки якраз для прикриття начгенштабу рф, - йдеться у повідомленні.

На думку журналіста Андрія Цаплієнка, легке поранення для генерала - ідеальна нагода не потрапити під гнів Путіна за провалену операцію в Україні. Не сісти за ґрати разом з іншими генералами і не бути звільненим, адже хто ж звільнить «трьохсотого» генерала?

Раніше ЗМІ повідомляли про знищення вісьми генералів ворога, з них троє – рівня командувачів армії.