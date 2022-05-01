Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Чи буде подарунок: під Ізюмом могли поранити начальника генштабу рф Валерія Герасимова

Сьогодні, 19:09 Переглядів: 248

 

З’явилися суперечливі дані про поранення начальника генштабу росії - офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу ЗСУ не було

У районі Ізюма внаслідок великого артилерійського удару ЗСУ по командному пункту отримав поранення та був евакуйований в тил начальник російського генштабу Валерій Герасимов. Про це пише «Радіо Свобода». 

Раніше повідомлялося про прибуття Герасимова до Харківської області для командування наступом на Сході України. Удар по командному пункту 2-ї загальновійськової армії рф під Ізюмом напередодні підтвердив Олексій Арестович, наголосивши на великій кількості загиблих і поранених серед командного складу російської армії. У ході артилерійського удару по штабу російських військ загинув особистий охоронець Герасимова - генерал-майор Олексій Симонов.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Генштаба ЗСУ поки не було.

Втім, є багато неофіційних джерел, які підтверджують цю топ-новину.
Так, спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомляє, що у Герасимова поранення ніг, окрім того, вбито охоронця Герасимова та кілька солдатів з конвою евакуації.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook, посилаючись на інсайдерське джерело в рф, що Герасимов отримав в Україні осколкове поранення правої гомілки. При цьому він пожартував: «яка сумна новина, а могли б...».

- Начальник гщ зс рф Валерій Герасимов поранений на території України. Він отримав осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки, - написав Аваков.

Окрім цього, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні написав у Twitter, що інформація про вчорашній вибух в Ізюмі, де знаходився Герасимов, має підтвердження. Також там нібито загинуло багато представників вищого офіцерського складу країни-агресора.

Водночас засновник групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв каже, що в аеропорту Бєлгорода сьогодні бачили Герасимова живим і здоровим. При цьому він покинув аеропорт ще до вибухів під Білгородом.

Інформація про поранення начальника Генштабу РФ спростовується у Telegram-каналі «УП».

- На жаль, інформація про поранення начальника генштабу рф Герасимова - неправда.  Як повідомляють джерела УП, українські сили не встигли «накрити» Герасимова під Ізюмом у штабі і він стиг евакуюватись.  Посилені заходи безпеки у Бєлгороді, включаючи вертольоти над містом - це заходи безпеки якраз для прикриття начгенштабу рф, - йдеться у повідомленні.

На думку журналіста Андрія Цаплієнка, легке поранення для генерала - ідеальна нагода не потрапити під гнів Путіна за провалену операцію в Україні. Не сісти за ґрати разом з іншими генералами і не бути звільненим, адже хто ж звільнить «трьохсотого» генерала?

Раніше ЗМІ повідомляли про знищення вісьми генералів ворога, з них троє – рівня командувачів армії.

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Ізюм російські окупанти поранення війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх