Завтра переселенцям, що проживають у 5 громадах, Полтавська ОВА видаватиме продуктові набори

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 184

Протягом тижня таку допомогу видаватимуть і в інших територіальних громадах Полтавщини

Обласна військова адміністрація видаватиме продуктові набори для переселенців, які живуть у громадах Полтавщини. Про це повідомив її очільник Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

У понеділок, 2 травня, безкоштовно отримати пакунок зможуть переселенці в таких громадах:

Великобагачанській,

Оболонській,

Омельницькій,

Оржицькій,

Ромоданівській.

Хто отримає: набір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися як ВПО в управліннях соцзахисту після 24 лютого 2022 року. Один набір – для однієї людини.

Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Де отримати. Адреси:

селище Велика Багачка, вул. Каштанова, 21 (Великобагачанська центральна лікарня);

село Оболонь, вул. Котляревського, 2 (Будинок культури);

село Омельник, вул. Центральна, 67 (Центр культури і дозвілля);

селище Оржиця, вул. Центральна 22 (приміщення Управління праці та соцзахисту Лубенської РДА)

селище Ромодан, вул. Незалежності, 42/6 (площа перед приміщенням ЦНАПу).

Час роботи: 2 травня, 9:00-17:00.

Отримати для сімʼї: Одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.

- Протягом цього тижня повідомлятиму в своєму телеграм-каналі, коли та в якій громаді видаватимуть проднабори. Їх отримають переселенці в усіх 60 громадах області. Слава Україні!, - йдеться у повідомленні Дмитра Луніна.

Нагадаємо, 28 квітня у трьох пунктах видачі гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям у Кременчуці та Горішніх Плавнях почали видавати продуктові набори, які привезли з Полтавської ОВА. Видачу обіцяють продовжити, поки не забезпечать гуманітарною допомогою усіх вимушених переселенців. Раніше таку допомогу отримали переселенці, що проживають у Полтаві.





