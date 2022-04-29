Забезпечать усіх: видачу продуктових наборів ВПО у Кременчуці та Горішніх Плавнях продовжать

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 136

Вчора у трьох пунктах видачі гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям у Кременчуці та Горішніх Плавнях видали 8664 продуктових наборів із понад 10 тисяч, які завезли напередодні.

Сьогодні ж 5 вантажівок поїхали до сортувального центру у Полтаві за черговою партією гуманітарної допомоги, яку передає обласна військова адміністрація за програмою Президента України. Після того, як продуктові набори доставлять до Кременчука та Горішніх Плавнів видачу гуманітарної допомоги продовжать.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Продуктовими наборами за президентською програмою забезпечать усіх переселенців. Тому хвилюватись не треба. Доставимо її якомога швидше, - запевнив він.

Очільник Кременчуцької РВА додав, що гуманітарну допомогу отримають усі переселенці, які сталі на облік як ВПО (внутрішньо переміщені особи) після 24 лютого. Включно й ті, хто стане на такий облік у найближчі дні. Кожна людина отримає по одному продуктовому набору.

За словами Олега Лєдніка, всього у Кременчуці і Горішніх Плавнях на обліку ВПО наразі перебуває 24516 переселенців. Після того, як усіх їх забезпечать гуманітарною допомогою, продуктові набори за президентською програмою почнуть доставляти до інших територіальних громад Кременчуцького району.

Адже загалом на обліку у районі наразі перебуває близько 38 тисяч вимушених переселенців.

- До нашого району приїхали переселенці майже з усіх регіонів, де ведуться активні бойові дії. І наше завдання допомогти цим людям усім, чим можна. Саме така мета президентської програми, яку ми реалізуємо на Полтавщині, - пояснив Олег Лєднік.

Він зауважив, що спочатку ця програма Президента щодо допомоги людям, які постраждали від російської агресії, реалізовувалась лише у тих регіонах, де велись бойові дії. Полтавщина стала першим тиловим регіоном, у якому за цією програмою почали надавати допомогу ВПО.

- Я особисто переконався, що набори містять якісні продукти. Прострочених консервів в них немає, а є все те, що дійсно потрібно людям, - додав Олег Лєднік.

Нагадаємо, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляв про те, що два тижні тому в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для жителів Сумщини й переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині.

В одному пакунку – борошно, цукор, консерви, згущене молоко, олія, кава й печиво. Він пояснив, що продуктовий набір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися, як внутрішньо переміщені особи (ВПО), в управліннях соцзахисту.

- Один набір – для однієї людини. Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи… Одна людина – батько, мати і так далі – можуть отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї. Держава дбає про своїх людей! Допомагаємо один одному. Тільки так переможемо. Слава Україні, - написав Дмитро Лунін.

Із 28 квітня Полтавська обласна військова адміністрація безкоштовно роздає продуктові набори для переселенців, які зареєстровані у містах Кременчук та Горішні Плавні.

Зауважимо, що вчора начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін разом з очільником Кременчуцької РВА Олегом Лєдніком особисто побували на пунктах видачі продуктових наборів у Кременчуці та перевірили організацію їх роботи.