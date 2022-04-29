Що сталося у Кременчуцькому районі та скільки командирів ДФТГ тероборони вже призначили

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 1 191

Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулу добу не зафіксовано. Втім, сталася одна пожежа. У Кременчуці в багатоповерхівці на вулиці Чкалова,9 рятувальники евакуювали із будинку 16 осіб та загасили пожежу в одній із квартир – вигоріло 10 квадратних метрів в одній із кімнат.

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, минулої доби поліція зареєструвала 2 ДТП без потерпілих, 6 викликів, пов’язаних із неправомірною поведінкою осіб у нетверезому стані, та затримала одного п’яного водія за кермом. По даному факту поліцейські склали адмінпротокол за статтею 130 КУАП - порушник буде притягнутий до відповідальності у вигляді штрафу, а його автівку поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

- Порушень громадського порядку у нетверезому стані стало менше – це добрий знак. Люди починають розуміти, що в період воєнного часу треба проявляти свідомість та не відволікати правоохоронців від більш важливих завдань, - зауважив Олег Лєднік.

За його словами, Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ призначив сімох командирів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) району, що дає їм право приступити до укладання контрактів з добровольцями.

З них п’ятеро – командири ДФТГ у Кременчуці, та по одному – у Горішніх Плавнях та Семенівці.

- Документи інших кандидатів на посади командирів добровольчих формувань направлені командувачу і, гадаю, що вони будуть призначені ним у найближчий час, - пояснив Олег Лєднік.



