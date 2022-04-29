Що сталося у Кременчуцькому районі та скільки командирів ДФТГ тероборони вже призначили

Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулу добу не зафіксовано. Втім, сталася одна пожежа. У Кременчуці в багатоповерхівці на вулиці Чкалова,9 рятувальники евакуювали із будинку 16 осіб та загасили пожежу в одній із квартир – вигоріло 10 квадратних метрів в одній із кімнат.
Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, минулої доби поліція зареєструвала 2 ДТП без потерпілих, 6 викликів, пов’язаних із неправомірною поведінкою осіб у нетверезому стані, та затримала одного п’яного водія за кермом. По даному факту поліцейські склали адмінпротокол за статтею 130 КУАП - порушник буде притягнутий до відповідальності у вигляді штрафу, а його автівку поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.
За його словами, Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ призначив сімох командирів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) району, що дає їм право приступити до укладання контрактів з добровольцями.
З них п’ятеро – командири ДФТГ у Кременчуці, та по одному – у Горішніх Плавнях та Семенівці.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер