Кременчук і Полтавщина! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! Відбій - 12.47

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 379

Всім спуститись в укриття!

Існує велика вірогідність нанесення ракетного удару по місту Кременчуку та Кременчуцькому району!

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