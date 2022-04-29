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Поки більшість росіян підтримують війну і вірять у перемогу над Україною, ЗСУ нищать армію рф

Сьогодні, 12:51 Переглядів: 398

 

За даними Генштабу ЗСУ ліквідовано вже приблизно 23 тисячі російських окупантів

Війну проти України підтримує 74% росіян, а 73% з них через 2 місяці війни все ще вірять у свою перемогу. Не підтримують напад росії на Україну лише 19% респондентів.

Більшість, а саме - 57% росіян вважають, що НАТО та США, а не російська армія, відповідальні за загибель людей та руйнування українських міст. 17% – звинувачують в цьому Україну, і лише 7% – росію.

Такими є результати опитування, проведеного умовно незалежним «Левада-центром» в рф. Опитування проводилось методом особистого інтерв'ю вдома у 1616 росіян з 21 по 27 квітня.

За даними Генштабу, втрати серед особового складу російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять приблизно 23 тисячі осіб. Про це 29 квітня у Facebook повідомив пресцентр Генштабу Збройних сил України.
Минулої доби українські військові ліквідували приблизно 200 окупантів.
Інші втрати противника становлять:
танки – 986 (+16);
бойові броньовані машини (ББМ) – 2418 (+29);
артилерійські системи – 435 (+4);
РСЗВ – 151;
засоби ППО – 73 (+1);
літаки – 189 (+2);
гелікоптери – 155;
автомобільна техніка – 1695 (+7);
кораблі/катери – 8;
цистерни із ПММ – 76;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14);
спеціальна техніка – 31;
пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

- Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на ізюмському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! – ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

 


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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти Генштаб ЗСУ втрати опитування
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