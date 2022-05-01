В Україні можна знову купляти й продавати нерухомість, але під час воєнного стану є обмеження

Вчора, 17:47 Переглядів: 1 148

Послугу державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, призупинену на початку війни, в Україні відновили

Українці знову можуть оформлювати купівлю та продаж квартир та іншої нерухомості. Кабмін оприлюднив постанову №480 від 19.04.2022 року та надрукував її в офіційній газеті, тож вона набрала чинності.

Що передбачає ця постанова уряду і чому реєструвати операції з нерухомістю зможуть не всі нотаріуси?

Міністр юстиції Денис Малюска закриття Державного реєстру речових прав на нерухоме майно пояснював тим, що таким чином держава хоче запобігти викраденню ворогом персональних даних та унеможливити реалізацію в умовах війни різних шахрайських схем. Втім, в уряді давно розглядали можливість відновити оформлення процедур купівлі-продажу нерухомості, але лише для добросовісних нотаріусів.

У постанові Кабміну враховані всі ці обмеження та перестороги, які діятимуть в Україні в період воєнного стану.

Зокрема українці не можуть:

вчиняти дії за довіреністю від імені фізичних осіб;

нерухоме майно не можна буде передавати як внесок до статутного капіталу юридичної особи чи отримувати його у зв’язку з виходом зі складу учасників товариства;

щоб попередити махінації з житлом, його можна буде відчужити не раніше, ніж через місяць після набуття на нього права;

оформити відчуження нерухомого майна, іпотеку, довірчу можна буде лише в межах області, де воно розташоване. Виняток зробили лише щодо нерухомості, розміщеної в Києві та Київській області, крім випадку державної реєстрації в результаті оформлення спадщини.

Мін’юсту ввів також додаткові обмеження - здійснювати нотаріальні дії з нерухомістю тепер можуть лише нотаріуси, визначені в спеціальному переліку від міністерства. Це громадяни, які зареєстровані на території України та раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями.