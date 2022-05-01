В Україні можна знову купляти й продавати нерухомість, але під час воєнного стану є обмеження

Послугу державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, призупинену на початку війни, в Україні відновили
Українці знову можуть оформлювати купівлю та продаж квартир та іншої нерухомості. Кабмін оприлюднив постанову №480 від 19.04.2022 року та надрукував її в офіційній газеті, тож вона набрала чинності.
Що передбачає ця постанова уряду і чому реєструвати операції з нерухомістю зможуть не всі нотаріуси?
Міністр юстиції Денис Малюска закриття Державного реєстру речових прав на нерухоме майно пояснював тим, що таким чином держава хоче запобігти викраденню ворогом персональних даних та унеможливити реалізацію в умовах війни різних шахрайських схем. Втім, в уряді давно розглядали можливість відновити оформлення процедур купівлі-продажу нерухомості, але лише для добросовісних нотаріусів.
У постанові Кабміну враховані всі ці обмеження та перестороги, які діятимуть в Україні в період воєнного стану.
Зокрема українці не можуть:
Мін’юсту ввів також додаткові обмеження - здійснювати нотаріальні дії з нерухомістю тепер можуть лише нотаріуси, визначені в спеціальному переліку від міністерства. Це громадяни, які зареєстровані на території України та раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер