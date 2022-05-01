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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українська розвідка: на тимчасово окупованих територіях росіяни нищать медичну інфраструктуру

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 370

 

Медичні заклади, що не знищені, недоступні для цивільних, а використовуються для лікування поранених окупантів

Громадяни, що залишаються на тимчасово окупованих територіях, практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставку ліків з підконтрольних Україні територій, зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, з інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезено все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і уряду України. Серед вивезеного обладнання – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.

А в обласному протитуберкульозному диспансер Вовчанська (Харківська область) хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні меддопомоги та вигнали на вулицю. Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову.

У приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню.

Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби зс рф. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію.

Всі без винятку лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: російські окупанти розвідка лікарні Міноборони
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