Спілкування без мовного бар'єру: бюро перекладів створило чат-бот для українців за кордоном

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 83

В Україні запустили програму для допомоги громадянам з мовою, повідомляє «Мета». У зв'язку з тим, що тисячі українців виїхали в інші держави через війну з рф, і зіштовхнулись із мовним бар'єром, було вирішено запустити спеціальний чат-бот. Це своєрідна шпаргалка на 12 мовах, яка допоможе в магазині, лікарні чи державних установах.

Бюро перекладів MK:translations відреагувало на проблему, створивши чат-бот «Розмовник U-гайд». Новинка містить найважливіші словосполучення та слова для спілкування в новій країні. Інформація на 12 мовах світу: англійській, польській, іспанській, італійській, румунській, португальській та інших.

Користування чат-ботом - безкоштовне. Варто лише натиснути старт, ввести номер телефону та обрати мову в чат-боті, щоб отримати шпаргалки.

Діти та дорослі отримають шпаргалки з різними темами з огляду на вікову категорію та адаптацію в соціумі.

Теми для дорослих:

Похід до аптеки та опис симптомів.

Аптечка першої допомоги.

Державні установи.

Похід до супермаркету за продуктами.

Орієнтація на місцевості.

Оренда квартири.

Як дістатися в інше місто.

Автомобільна тематика.

Теми для дітей:

Похід до аптеки та опис симптом.

Перший день в школі.

Перелік шкільних уроків.

Перший день в садку.

Орієнтація на місцевості.

Похід до супермаркету та перелік продуктів.

Джерело: Чат-бот "Розмовник U-гайд"