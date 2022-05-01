Спілкування без мовного бар'єру: бюро перекладів створило чат-бот для українців за кордоном

В Україні запустили програму для допомоги громадянам з мовою, повідомляє «Мета». У зв'язку з тим, що тисячі українців виїхали в інші держави через війну з рф, і зіштовхнулись із мовним бар'єром, було вирішено запустити спеціальний чат-бот. Це своєрідна шпаргалка на 12 мовах, яка допоможе в магазині, лікарні чи державних установах.
Бюро перекладів MK:translations відреагувало на проблему, створивши чат-бот «Розмовник U-гайд». Новинка містить найважливіші словосполучення та слова для спілкування в новій країні. Інформація на 12 мовах світу: англійській, польській, іспанській, італійській, румунській, португальській та інших.
Користування чат-ботом - безкоштовне. Варто лише натиснути старт, ввести номер телефону та обрати мову в чат-боті, щоб отримати шпаргалки.
Діти та дорослі отримають шпаргалки з різними темами з огляду на вікову категорію та адаптацію в соціумі.
Теми для дорослих:
Теми для дітей:
Джерело: Чат-бот "Розмовник U-гайд"
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер