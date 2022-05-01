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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Спілкування без мовного бар'єру: бюро перекладів створило чат-бот для українців за кордоном

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 83

 

Додаток може перекладати на 12 мов світу

В Україні запустили програму для допомоги громадянам з мовою, повідомляє «Мета». У зв'язку з тим, що тисячі українців виїхали в інші держави через війну з рф, і зіштовхнулись із мовним бар'єром, було вирішено запустити спеціальний чат-бот. Це своєрідна шпаргалка на 12 мовах, яка допоможе  в магазині, лікарні чи державних установах. 

Бюро перекладів MK:translations відреагувало на проблему, створивши чат-бот «Розмовник U-гайд». Новинка містить  найважливіші словосполучення та слова для спілкування в новій країні. Інформація на 12 мовах світу: англійській, польській, іспанській, італійській, румунській, португальській та інших.

Користування чат-ботом - безкоштовне. Варто лише натиснути старт, ввести номер телефону та обрати мову в чат-боті, щоб отримати шпаргалки.

Діти та дорослі отримають шпаргалки з різними темами з огляду на вікову категорію та адаптацію в соціумі.

Теми для дорослих:

  • Похід до аптеки та опис симптомів.
  • Аптечка першої допомоги.
  • Державні установи.
  • Похід до супермаркету за продуктами.
  • Орієнтація на місцевості.
  • Оренда квартири.
  • Як дістатися в інше місто.
  • Автомобільна тематика.

Теми для дітей:

  • Похід до аптеки та опис симптом.
  • Перший день в школі.
  • Перелік шкільних уроків.
  • Перший день в садку.
  • Орієнтація на місцевості.
  • Похід до супермаркету та перелік продуктів.

Джерело: Чат-бот "Розмовник U-гайд"

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Pexels

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Теги: чат-бот мова
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