Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Масова мобілізація, приєднання «лднр» чи проголошення «хнр» – путін вибирає «перемогу» до 9 травня

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 448

 

На тлі відсутності якихось успіхів російської армії в Україні російському диктатору до 9 травня конче потрібно хоч щось, що б він міг подати як свою «перемогу»

9 травня – чи не головна культова дата в історії сучасної росії. Цю дату там активно використовують для розвитку та підтримки культу «побєдобєсія».

Наші партнери, розвідка та аналітики говорять про три варіанти, з яких путін може обрати собі «перемогу» до цієї дати для внутрішньо російського користування.

Перший – це оголошення масової мобілізації в рф. Першими про такий варіант заявили в Міноборони Великобританії

У п'ятницю міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що російський президент може оголосити нову війну «нацистам» всього світу та оголосити про масову мобілізацію своїх резервів для останнього удару по Україні на параді 9 травня у Москві. Про це повідомило Daily Mail.

- Я не здивуюся... що він, ймовірно, збирається оголосити, що «зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу, - сказав Уоллес в п'ятницю.

Він додав, що, хоча у нього немає відомостей про те, що Путін планує зробити таку заяву, ймовірно, це було зроблено з урахуванням його попередніх коментарів.

- Я думаю, що він намагатиметься відмовитися від своєї «спеціальної операції. Він розгортав поле, готуючи ґрунт для того, щоб сказати: «дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса», - зазначив Уоллес.

Другий варіант - оголосити про визнання ОРДЛО, або так званих «лнр» та «днр», частиною росії. Про можливість таким чином путіну «похвалитися» хоч чимось щодо війни проти України у прямому ефірі телеканалу «Рада» заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Адже на полі бою значних перемог немає, хоча окупанти стараються зі всіх сил - посилюють обстріли на всій лінії зіткнення, проводять атаки. Але не можуть ніде суттєво просунуться вперед.

- Вони будуть розповідати про перехід в «рубльову зону» на Херсонщині і будуть показувати, як вони «повертають до мирного життя» міста. Можливо буде зроблена заява про те, що так звані «днр» та «лнр» будуть прийняті до РФ, - вважає Денисенко.

Про третій варіант – проголошення на Херсонщині «хернр» за зразком «днр» та «лнр» говорять давно. Окупанти навіть планували провести фейковий «референдум» з такого питання. Однак супротив жителів Херсона та інших міст області, постійні протести та загальний настрій населення на окупованих територіях змусив їх задуматись над тим, чи оголошувати такий «референдум» до 9 травня? Часу на це вже майже не залишилось.

Які варіанти своєї «перемоги» обере путін ми почуємо через тиждень. Втім, це може бути й одразу декілька варіантів чи нових наративів. Адже, що в голові у диктатора не знає навіть його найближче оточення.

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна російські окупанти путин 9 травня
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх