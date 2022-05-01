Масова мобілізація, приєднання «лднр» чи проголошення «хнр» – путін вибирає «перемогу» до 9 травня

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 448

На тлі відсутності якихось успіхів російської армії в Україні російському диктатору до 9 травня конче потрібно хоч щось, що б він міг подати як свою «перемогу»

9 травня – чи не головна культова дата в історії сучасної росії. Цю дату там активно використовують для розвитку та підтримки культу «побєдобєсія».

Наші партнери, розвідка та аналітики говорять про три варіанти, з яких путін може обрати собі «перемогу» до цієї дати для внутрішньо російського користування.

Перший – це оголошення масової мобілізації в рф. Першими про такий варіант заявили в Міноборони Великобританії

У п'ятницю міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що російський президент може оголосити нову війну «нацистам» всього світу та оголосити про масову мобілізацію своїх резервів для останнього удару по Україні на параді 9 травня у Москві. Про це повідомило Daily Mail.

- Я не здивуюся... що він, ймовірно, збирається оголосити, що «зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу, - сказав Уоллес в п'ятницю.

Він додав, що, хоча у нього немає відомостей про те, що Путін планує зробити таку заяву, ймовірно, це було зроблено з урахуванням його попередніх коментарів.

- Я думаю, що він намагатиметься відмовитися від своєї «спеціальної операції. Він розгортав поле, готуючи ґрунт для того, щоб сказати: «дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса», - зазначив Уоллес.

Другий варіант - оголосити про визнання ОРДЛО, або так званих «лнр» та «днр», частиною росії. Про можливість таким чином путіну «похвалитися» хоч чимось щодо війни проти України у прямому ефірі телеканалу «Рада» заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Адже на полі бою значних перемог немає, хоча окупанти стараються зі всіх сил - посилюють обстріли на всій лінії зіткнення, проводять атаки. Але не можуть ніде суттєво просунуться вперед.

- Вони будуть розповідати про перехід в «рубльову зону» на Херсонщині і будуть показувати, як вони «повертають до мирного життя» міста. Можливо буде зроблена заява про те, що так звані «днр» та «лнр» будуть прийняті до РФ, - вважає Денисенко.

Про третій варіант – проголошення на Херсонщині «хернр» за зразком «днр» та «лнр» говорять давно. Окупанти навіть планували провести фейковий «референдум» з такого питання. Однак супротив жителів Херсона та інших міст області, постійні протести та загальний настрій населення на окупованих територіях змусив їх задуматись над тим, чи оголошувати такий «референдум» до 9 травня? Часу на це вже майже не залишилось.

Які варіанти своєї «перемоги» обере путін ми почуємо через тиждень. Втім, це може бути й одразу декілька варіантів чи нових наративів. Адже, що в голові у диктатора не знає навіть його найближче оточення.