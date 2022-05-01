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Банк переїхав: названа причина перебоїв у роботі ПриватБанку та чому їх більше не буде

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 656

 

ПриватБанк провів величезну роботу щоб надійно захистити гроші клієнтів

ПриватБанк переніс свої центри обробки даних на територію Євросоюзу.

Таким переїздом банк убезпечив свої дата-центри від можливого фізичного знищення під час війни. Таким чином, гроші клієнтів будуть надійніше захищені. Перебоїв у роботі ПриватБанку більше не передбачається. Команда спеціалістів банку за короткий проміжок часу виконала титанічну роботу.

Про це повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик.

Перенесення ЦОД українських банків за кордон стало можливим завдяки розпорядженню НБУ, яке дозволило українським банкам зберігати клієнтські дані за кордоном. Такий дозвіл діятиме до закінчення воєнного стану і ще два роки по тому.

В результаті виконаної роботи, фахівці ПриватБанку перенесли до Європи 3500 банківських серверів. Крім того, було завантажено в хмарне сховище понад 4 петабайти клієнтських даних і транзакцій. Було також перенесено понад 270 програмних додатків.

Роман Сульжик каже, що у звичайний, мирний час для такої титанічної роботи знадобилось би близько півтора року. Проте зараз, у воєнний час, фахівці ПриватБанку впоралися з цим завданням за 45 діб.

Саме цим пояснюються технологічні паузи та перебої у роботі банку, на які останнім часом скаржилися клієнти. Фахівці ПриватБанку обіцяють, що більше перебоїв не буде.

- Ми дуже пишаємось нашою ІТ-командою, яка проробила титанічну роботу, щоб убезпечити доступ клієнтів до фінансових послуг. Для порівняння: обсяг реалізованих нами робіт для проектів такого масштабу в «нормальному» проектному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 роки і більше , - зазначили у ПриватБанку.


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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна ПриватБанк Євросоюз нацбанк
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