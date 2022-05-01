Орки відключили зв'язок та інтернет на Запоріжжі та Херсонщині, а звинуватили Україну

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 270

Навіть якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв’язок та інтернет, можна слухати радіо на середніх хвилях за допомогою старих приймачів

Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Учора, 30 квітня, жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

Проблеми, які виникли одночасно у всіх операторів мобільного зв’язку, а також у постачальників фіксованих інтернет-послуг, є нічим іншим, ніж черговою спробою окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, яку розв’язала росія проти України, зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як це робиться в самій росії.

Кремлівські прихвостні поставили собі за мету забезпечити свого вождя хоча б якоюсь перемогою, яку він міг би «продати» своєму виборцю. Нездатні досягти бодай якогось результату на полі бою, вони шукають виходи. Один із них – створення нових так званих республік.

Однак створення так званої Херсонської народної республіки за нинішньої ситуації має доволі примарний вигляд – українці, незважаючи на агресію щодо них, використання сльозогінного газу та зброї, виходять на проукраїнські акції протесту. Адже саме завдяки зв’язку вони відчували підтримку з боку всієї України.

Тож не дивно, що паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада.

Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв’язку. А Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку і перед війною, і на початку вторгнення висловив однозначну позицію держави – оператори повинні забезпечити українців зв’язком та доступом до інформації, - йдеться у повідомленні.

Відключення українського зв’язку, так само як і запровадження валюти країни-агресора та примусова сплата податків бізнесом окупаційним утворенням, мають створити принаймні видимість існування нового квазіутворення для внутрішнього російського споживання. І на цьому тлі згодувати росіянам фейкові результати ймовірного фейкового референдуму.

Україна ніколи не кине своїх громадян напризволяще. Наші захисники вибили ворожі війська з Київщини, Сумщини та Чернігівщини, виженуть і з інших областей. Усі окуповані території у міжнародно визнаних кордонах нашої країни будуть звільнені. Зараз ми просимо усіх українців, які перебувають на окупованих районах, за можливості переїжджати до інших регіонів. Закликаємо всіх бути обережними і не наражати себе на небезпеку, - інформує Держспецзв’язку.

Люди й досі можуть залишатися на зв’язку з Україною. Навіть якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв’язок та інтернет, можна слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

Також українські канали розкодовано на супутнику: