Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій - 15.05

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1 травня о 14.07 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області.

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