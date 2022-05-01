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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

СБУ в Україні знешкодила ворожу ДРГ, яка готувала теракт

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 476

 

Агенти рф збиралися дістати переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger та збити пасажирський літак 

СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Агенти генштабу збройних сил рф готували теракт - планували збити пасажирський літак над територією росії чи білорусі.

В атаці на повітряне судно окупанти хотіли безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger.

Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі.

До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил рф та має позивний «Морпех». Раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

За його завданням ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування «довірчих» відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів так званих «кадирівців».

У подальшому російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для незаконного отримання іноземного ПЗРК та його передачі до країни-агресора.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин викритого злочину та притягнення до відповідальності його організаторів.

Одночасно з викриттям зазначених злочинних планів СБУ викрила факти, які засвідчують суттєвий рівень деградації розвідслужб рф. Серед іншого вдалося встановити, що «Морпех» брехав своєму керівництву про успіхи в Україні і давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито «напад на блокпост сил ТРО».

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: СБУ

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Теги: ДРГ теракт літак Росія СБУ
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