Як на Донеччині десантники зі «Стугна-П» нищать російські танки
Сьогодні, 13:29
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Відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.05
Генеральний штаб ЗСУ надав дані про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.05:
- особового складу – близько 23 500 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1026 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,
- артилерійських систем – 451 (+15) од,
- РСЗВ – 151 (+0) од,
- засоби ППО – 80 (+3) од,
- літаків – 192 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20) од,
- кораблів/катерів – 8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),
- спеціальної техніки – 32 (+0),
- крилатих ракет – 84.
Протягом минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку.
А на цьому відео ви можете побачити, як на Донеччині 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада з ПТРК «Стугна-П» нищить російські танки.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: служба зв'язків з громадськістю 24 ОМБр імені короля Данила
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