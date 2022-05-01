Як на Донеччині десантники зі «Стугна-П» нищать російські танки

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 391

Відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.05

Генеральний штаб ЗСУ надав дані про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.05: особового складу – близько 23 500 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1026 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,

артилерійських систем – 451 (+15) од,

РСЗВ – 151 (+0) од,

засоби ППО – 80 (+3) од,

літаків – 192 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20) од,

кораблів/катерів – 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),

спеціальної техніки – 32 (+0),

крилатих ракет – 84. Протягом минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку. А на цьому відео ви можете побачити, як на Донеччині 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада з ПТРК «Стугна-П» нищить російські танки.

Автор: Катерина Турубара Джерело фото: служба зв'язків з громадськістю 24 ОМБр імені короля Данила

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