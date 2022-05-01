На Полтавщині загубилася трирічна дівчинка – дитина відійшла від домівки на 2 км

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Учора, 30 квітня, до відділення поліції №2 (Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення від старости села Лохвицької тергромади про зникнення трирічної дівчинки.

До розшуку зниклої дитини залучили максимальну кількість особового поліції, а також небайдужих жителів села та громади.

Поліцейські розшукали дівчинку на польовій дорозі, майже за 2 кілометри від домівки. І вже за годину її знову пригорнула щаслива бабуся. Наразі з дитиною все добре, її повернули рідним.

Поліція Полтавщини вдячна громадському активу села Лохвицької тергромади Миргородщини за участь у пошуках дівчинки та оперативну готовність допомогти у важку хвилину. Адже час має вагоме значення, особливо коли мова йде про безпеку, життя та здоров'я дітей. Чужих дітей не буває!