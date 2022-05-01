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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

рф готує провокації у Придністров’ї, щоб підготувати його до війни з Україною

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 95

 

кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території «ПМР»

Невизнане Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною. Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, на території «ПМР» вже надрукували великий наклад газети «Придністров’я», датований 2 травня 2022 року.

Центральний матеріал газети – «Офіційне звернення жителів ПМР до президента рф путіна». У тексті висловлюється прохання «залучити збройні сили ПМР в діях армії рф». Для цього на території самої рф відкриваються «мобілізаційні пункти» для набору добровольців воювати в армії Придністров’я. Таким чином кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території «ПМР».

Також газета містить низку агітаційних матеріалів про «криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок». Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на «Україну і колективний Захід».

Тексти газети переповнені кремлівськими штампами:

Можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає. Київ і його натівські куратори вже винесли свій вирок, вже узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом.

Усі сподівання автори газети пов’язують з «протидією братської росії».

Іноземних громадян закликають вступати у збройні сили ПМР. Зокрема, на території рф:

Окрім рф, мобілізаційні пункти розвертаються в ЛНР, ДНР, Абхазії та САР. Окрім цього, вступити в лави нашої армії можуть громадяни інших країн. Для цього їм достатньо приїхати в країни, де є такі мобілізаційні пункти.

Такими діями керівництво рф може готувати новий плацдарм агресії проти України та підґрунтя для «офіційної» окупації частини території незалежної Молдови.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Росія Молдова війна провокаторы газета
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