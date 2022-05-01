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Кременчук, Споживач, Полтавщина

Війна війною, а посівна за розкладом: що вже посадили на полях Полтавщини

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 143

Повністю завершили посів цукрового буряку та ярого ріпаку

Посівна на Полтавщині триває повним ходом і йде за планом. Як інформує начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, вже посіяли 611 тис. га сільськогосподарських культур. Повністю завершили посів цукрового буряку та ярого ріпаку – 100% від запланованих площ. Раніше завершили посів ранніх зернових.

Протягом тижня наростили темпи посіву кукурудзи на зерно й соняшнику. Кукурудзою вже засіяли майже 34% від запланованих площ – 210 тис. га. Соняшник – уже 61% від запланованого – 235 тис. га.

Зараз висаджують картоплю – вже 42 тис. га, а це 78% до прогнозу. Також розпочали сіяти сою.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: посівна кукурудза соняшник картопля
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