У Кременчуці знайшли сумку з телефонами хлопців 13 та 14 років

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Вчора, 30 квітня, на лінію 102 у Кременчуці надійшов виклик про підозрілий предмет. Про це повідомляє патрульна поліція. Прибувши за вказаною адресою, інспектори побачили сумку та оглянули її вміст. Знайшли всередині два мобільних телефони і ключі.

Патрульні встановили власників речей, ними виявились 13- та 14-річні хлопці, які під час прогулянки не помітили, як загубили речі.

Інспектори також з'ясували дані матері одного з хлопців і передали їй знахідку. Хлопці щиро подякували патрульним за допомогу.

Нагадаємо, якщо ви знайшли загублені речі або документи — повідомляйте про це на лінію 102.