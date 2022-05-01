У Кременчуці та Кременчуцькому районі знімуть борди, написи на яких матом посилають росіян

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 517

На нецензурну лексику на рекламних білбордах скаржаться люди

Через скарги від місцевих мешканців у Кременчуці та Кременчуцькому районі знімуть білборди з нецензурною лексикою. Про це повідомив начальник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік. Йдеться про борди з написом «Русский военный корабль, иди на*уй» та інші подібні.

З 24 лютого, коли розпочалася російська агресія, запит на інформаційну атаку в бік ворога був високим.

- Але зараз, коли ми вже розуміємо, як боротися з ворогом, ми будемо наводити лад в нашому інформаційному просторі, щоб наші діти не вчилися на цих нецензурних словах, - пояснив Олег Лєднік та додав, що вже почалася робота з органами місцевого самоуправління щодо впорядкування рекламних бордів.