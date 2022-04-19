У Кременчуці відкривається виставка білбордів, які надихають та підіймають бойовий дух

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Незабаром у Кременчуці відкриється виставка зображень білбордів, які з перших днів повномасштабної російсько-української війни надихають кременчужан. Унікальну колекцію зібрав Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО. Всі охочі зможуть ознайомитися із зображеннями, які були та є на вулицях нашого міста.

У Кременчуці зображені одні з найяскравіших та різноманітніших варіантів соціальної реклами на підтримку бойового духу. Реклама на будь-який смак, від російської техніки, яку посилають нах***, серії «Любов це…» до звернень до Бога, подяки волонтерам та Збройним силам України.

ТЪ останнім часом мав змогу відвідати кілька сусідніх областей, проте таку різноманітну, кольору та потужну інформаційну підтримку відчули та побачили лише в рідному місті. Так, в східних областях також є білборди на підтримку України та військових, навіть легендарна фраза з Кременчука «Доброго вечора, ми з України» у Києві. Але таке різномаїття побачили лише у Кременчуці.