рашисти повністю знищили «Азовсталь», - полк «Азов»

Сьогодні, 22:18 Переглядів: 469

У Донецькій ОВА інформацію поки що не підтверджують

Маріупольський завод «Азовсталь» «розбомблений та знищений практично повністю». Про це у коментарі для «Радіо Свобода» заявив заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

За його даними, на завод скидали надпотужні бомби, під завалами «перебуває дуже багато людей». Паламар також запевнив, що «будуть використовувати кожен патрон» але закликали врятувати цивільних, поранених та забрати тіла загиблих.

У той же час голова Донецької ОВА Павло Кириленко не підтвердив інформацію про те, що одна з надважких бомб влучила в лікарню неподалік «Азовсталі», де нібито ховалися мирні жителі, про що раніше заявив екснардеп Сергій Тарута.

- Згідно з інформацією моїх оперативних джерел і джерел, з яких ми отримуємо інформацію, вибух був, але фактів масового ураження місцевого населення та військових наразі не підтверджено. Якщо будуть підтвердження, я відразу повідомлю відповідним чином Офісу президента та Командуванню Збройних сил, – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, у Маріуполі - надкритична ситуація. Про надпотужні бомби, що скидають окупанти, говорили ще вчора.

19 квітня командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла к Белінського Сергій Волина звернувся до світової спільноти із закликом деблокувати Маріуполю та терміновій допомозі в евакуації поранених, дітей, жінок а також тіл загиблих.