Субсидії після завершення опалювального сезону перепризначать автоматично

Сьогодні, 21:55 Переглядів: 0

Субсидію можуть призначати також люди, що отримали валюту від благодійних організацій

Уряд ухвалив рішення, що забезпечить автоматичне перепризначення субсидій після завершення опалювального сезону, повідомляє Мінсоцполітики.

Перепризначення субсидій на неопалювальний період з травня поточного року відбудеться для всіх одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2021/22 років автоматично.

Перепризначення здійснюватимуть на підставі інформації, наявної в органах соціального захисту населення з оновленням даних про доходи осіб від Пенсійного фонду та Державної податкової служби.

Крім того, субсидію призначатимуть людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали для оплати лікування чи навчання.

Нагадаємо, на Полтавщині субсидії отримують понад чверть населення. Попри війну всі кременчужанам субсидії виплачували.