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Кременчук, Полтавщина, Все о субсидиях

Понад чверть мешканців Полтавщини отримує субсидію: хто має на неї право

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 494 Коментарів: 4

 

Сім'ї, у яких витрати на комунальні платежі перевищують 15% родинного бюджету, можуть перевірити своє право на призначення житлової субсидії

На сьогодні в Полтавській області майже 153 тис. домогосподарств отримують субсидії, а це - 26% мешканців області.

Сім'ї, у яких витрати на комунальні платежі перевищують 15% родинного бюджету, можуть перевірити своє право на призначення житлової субсидії.

Документи на призначення субсидії можна подати до Центру надання адміністративних послуг, уповноважених осіб територіальних громад, а в містах обласного значення - до управлінь соціального захисту населення або направити поштою.

Основні документи, що подаються для призначення житлової субсидії:

Документи для призначення субсидії також можна подати в електронній формі скориставшись онлайн сервісом через Портал Дія.

Житлова субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації особи, та розраховується на усіх зареєстрованих осіб.

При призначенні субсидії зі складу домогосподарства можуть бути виключені особи, які зареєстровані, та не є членами сім'ї, але фактично не проживають за адресою домогосподарства, що підтверджується відповідними документами або актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Субсидія також може бути призначена особам, які не зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично проживають у ньому:

  • орендують житло на підставі договору найму;
  • індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
  • внутрішньо переміщеним особам.

Субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

За загальним правилом житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до закінчення опалювального сезону (до квітня включно).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: субсидія призначення
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Коментарі: 4

1 446
hunter:
Сьогодні, 12:36

С новым отопительным сезоном число супсидиантов вырастет раза в три.


3 0
1 327
antikola:
Сьогодні, 12:37

25% совсем нищих. Еще 25% после уплаты коммуналки становятся такими же нищими как первые. И это только те,кто оф. пытался оформить субсидию, сколько по селам ее не оформляло? То есть 75% населения страны живет в нищете. Так вот какой экономический прорыв зеленского!Прорыв взад


4 4
18
Kremen.Estate:
Сьогодні, 13:24

Цитата: antikola
Так вот какой экономический прорыв зеленского!Прорыв взад

 

У січні–грудні 2018 р. призначено субсидії 6 537,7 тис. домогосподарств.

6537,7*2,58 (среднее кол-во людей в семье)=16,9 млн., т.е. почти половина.

 

Сухс, шоколадное. Ладно там упрекнуть зеленого в зраде там ,хотя руки тоже жали и обнимали. Но хрюкать за субсидии, процент которых при сывочолом был значительно выше, это перебор.

 

 


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1 327
antikola:
Сьогодні, 14:08

Цитата: Kremen.Estate
хрюкать
Цитата: Kremen.Estate
Сухс, шоколадное.
вот это вот твоё. А шото там пытаться придумать, оставь эту затею.
Цитата: Kremen.Estate
процент которых при сывочолом был значительно выше
правильно, бо при зеленой шмаркле отобрали часть субсидий у сильно "богатых".smile но тебе это тяжело усвоить, бо нечем. 



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