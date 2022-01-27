Понад чверть мешканців Полтавщини отримує субсидію: хто має на неї право

Сім'ї, у яких витрати на комунальні платежі перевищують 15% родинного бюджету, можуть перевірити своє право на призначення житлової субсидії
На сьогодні в Полтавській області майже 153 тис. домогосподарств отримують субсидії, а це - 26% мешканців області.
Сім'ї, у яких витрати на комунальні платежі перевищують 15% родинного бюджету, можуть перевірити своє право на призначення житлової субсидії.
Документи на призначення субсидії можна подати до Центру надання адміністративних послуг, уповноважених осіб територіальних громад, а в містах обласного значення - до управлінь соціального захисту населення або направити поштою.
Основні документи, що подаються для призначення житлової субсидії:
Документи для призначення субсидії також можна подати в електронній формі скориставшись онлайн сервісом через Портал Дія.
Житлова субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації особи, та розраховується на усіх зареєстрованих осіб.
При призначенні субсидії зі складу домогосподарства можуть бути виключені особи, які зареєстровані, та не є членами сім'ї, але фактично не проживають за адресою домогосподарства, що підтверджується відповідними документами або актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Субсидія також може бути призначена особам, які не зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично проживають у ньому:
Субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.
За загальним правилом житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до закінчення опалювального сезону (до квітня включно).
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