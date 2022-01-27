Центр Кременчука знову залишився без гарячої води
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Причина відключень - проведення ремонтних робіт на центральному тепловому пункті
Працівники КП «Теплоенерго» 27 січня о 10.20 розпочали ремонтні роботи на центральному тепловому пункті. У зв'язку з цим відключили гаряче водопостачання за адресами:
- вул. Першотравнева, 31/6-41/3 (непарні);
- вул. Небесної Сотні, 9-17А; вул. Соборна, 22/19;
- вул. Лейтенанта Покладова, 5, 8, 10, 10А, 10Б, 12;
- б-р Пушкіна, 8-18.
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