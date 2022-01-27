Центр Кременчука знову залишився без гарячої води

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Працівники КП «Теплоенерго» 27 січня о 10.20 розпочали ремонтні роботи на центральному тепловому пункті. У зв'язку з цим відключили гаряче водопостачання за адресами:

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