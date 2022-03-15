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Субсидії кременчужанам виплачують попри війну – їх дію продовжують автоматично

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 222

 

Надлишкові суми, які можуть бути виплачені в цей час, не потрібно повертати – так вирішив Кабмін

Попри війну держава виконує свої зобов'язання щодо надання субсидій на комуналку. 119 тисяч сімей Полтавщини вже отримали житлові субсидії та пільги на свої банківські картки, повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Виплати через відділення «Укрпошти» відбуваються за графіком. Пільги через Ощадбанк перерахують надавачам послуг до 18 березня. Про розрахунок пільговики отримають СМС-повідомлення.

Полтавщина завжди виплачує житлові субсидії та пільги своєчасно й у повному обсязі, підкреслюють в ОВА.

Субсидії та пільги продовжені автоматично

Важливо знати: Кабмін автоматично продовжив строк виплати державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, на період введення воєнного стану. Надлишкові суми, які можуть бути виплачені в цей час, повертати буде не потрібно. Про це поінформувало Мінсоцполітики.

«Проведення перерахунку та повернення відповідних виплат одержувачами після припинення терміну дії воєнного стану відповідним рішенням уряду не передбачено», - йдеться в повідомленні.

Навіть якщо протягом дії воєнного стану у отримувачів змінився розмір доходу (або інші обставини, які могли призвести до зменшення призначених раніше розмірів соціальних допомог, пільг та субсидій), виплати будуть надходити у раніше призначених розмірах. Такий порядок надання допомог діятиме протягом воєнного стану. А після його завершення держава не вимагатиме повернути «зайві» суми, отримані внаслідок автоматичного продовження строків таких допомог, підкреслили в Мінсоцполітики.

Після завершення воєнного стану одержувачі, яким виплату державної соціальної допомоги та пільг було автоматично продовжено, мають протягом одного місяця оновити документи. Це необхідно для того, щоб в подальшому продовжувати отримувати допомоги та пільги.

Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався. Вони отримують виплати через «Ощадбанк» - навіть якщо не мали раніше карток цього держаного банку.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ТСН
Теги: субсидія субсидия війна
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