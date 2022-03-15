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Полтавщина готується до посівної – є насіння, паливо та добрива

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 301

 

Сьогодні аграрії – це ще одна армія, яка забезпечує продовольчу безпеку держави

Про це у своєму Телеграм-каналі заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін

- Маю для вас дуже важливу та добру новину.

Полтавщина буде засівати поля! Повним ходом ми готуємося до початку посівної кампанії.

Жодних обмежень руху техніки, персоналу, насіння та добрив, забезпечення пальним, бронювання від призову механізаторів й інших працівників підприємств, жодних вилучень с/г техніки, задіяної до робіт – на все це можуть розраховувати аграрії. Кожному підставимо плече.

Посівну координуватиме спеціальний штаб при обласній військовій адміністрації, який очолить мій заступник Євген Греков.

Найголовніше завдання – засіяти всі поля Полтавщини. А це – 1 мільйон 400 тисяч гектарів площ. Насіння є, добрива теж. У квітні плануємо починати роботи.

Зараз аграрії вийшли на поля й займаються підживленням озимини. Вона – в задовільному та доброму стані.

Нині наші аграрії – це ще одна армія, бо на їхні плечі лягає продовольча безпека держави. Влада зробить все для того, щоб посівна відбулася в максимальних масштабах.

Тримаємо стрій. Усі працюємо на перемогу! Україна буде з зерном!, - запевнив Дмитро Лунін.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Полтавщина посівна
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