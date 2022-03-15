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За добу затримано 60 колаборантів та 20 ворожих ДРГ – на Полтавщині поки спокійно

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 266

 

СБУ повідомила про свій «врожай» за минулу добу

Служба безпеки України протягом 14 березня затримала понад 60 колаборантів у різних областях України та виявила 20 диверсійно-розвідувальних груп.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, також проводиться документування злочинів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Зафіксовано, що ті привозять до сіл на Луганщині «прокурорів» з ОРЛО, щоб створювати окупаційні каральні органи.

У Черкаській області:

СБУ схопила інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Їй поставили завдання передавати фото та відео про розташування на Черкащині військовослужбовців і техніки ЗСУ.  Жінку залучили до цієї діяльності через заборонені російські соцмережі. Там вона активно пропагувала за «руZZкий мір» і підтримувала окупацію так званих «Л/ДНР» та поширювала дописи із закликами до зміни меж суверенної України та з нетерпінням чекала російські війська на Черкащині.

У Луганській області:

СБУ фіксує злочини агресора на тимчасово окупованій території, де той намагається створити систему придушення опору українців. Для цього формують окупаційні каральні органи. Наприклад, до таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих «прокурорів» з ОРЛО, які вже зарекомендували себе в самопроголошеній «ЛНР».

А у Лисичанську спецпризначенці СБУ затримали жителя, який за завданням бойовика так званої «ДНР» збирав відомості про місця дислокації та переміщення українських військ.

У Кіровоградській області:

Служба безпеки викрила чоловіка, який з території України працювала у російському інформполі. Він публікував на популярних форумах свою антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ та керівництва держави. Наразі чоловіка затримано.

У Закарпатській області:

СБУ викрила місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку. Злочинець використовував паспорти іноземної країни, що не належали його «клієнтам». Спецпризначенці СБУ затримали його при спробі переправити за кордон трьох дезертирів. Всі вони затримані і зараз перебувають на допиті в СБУ.

Разом переможемо!

Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти СБУ диверсанти
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