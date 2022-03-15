Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну він не збирається

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 409

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що по країні вдарили ракетою «Точка-У», але каже, що «не збирається» брати участь у війні, та й його туди «не звуть».

Він не уточнив, звідки і хто вдарив ракетою по Білорусі, однак заявив, що «вони з росіянами» перехопили та знищили її над Прип'яттю два дні тому. А мовчали, бо «розбиралися, що там відбувається».

- Я вас попереджав, що нас штовхатимуть у цю операцію, у цю війну. Свідченням цього є буквально два дні тому вночі черговий пуск на територію нашої Білорусі - удар по нашій території - ракетою «Точка-У», яку ми успішно з росіянами перехопили та знищили над Прип'яттю. Вони що, однією ракетою хочуть розбомбити Білорусь? Та не вийде. Ця ракета просто не долетить до нас. Але навіщо це робиться? Щоб нас зачепити, і щоб ми почали відповідати. Але ми не такі простачки. Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Що відчують усі. Поки терпимо… Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні. У цьому немає потреби. Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у Російської Федерації. У них все це є, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не звуть, - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 4 дні тому командування Повітряних сил ЗСУ заявляло, що російські літаки розгорнулися над Україною, після чого завдали удару по території Білорусі.