Кого мобілізують у першу чергу та чи одразу відправляють на фронт? Чи буде призов строковиків?

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На ці та багато інших питань під час брифінгу відповів начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.

- У першу чергу комплектування військових частин проходить за рахунок резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт про проходження військової служби у військовому резерві. Такі категорії громадян були направлені безпосередньо до військових частин і не потребували додаткової військової підготовки. Їх відразу можна було залучати до виконання завдань щодо оборони держави. Решта категорій громадян також залучається до мобілізації. Громадяни, які раніше проходили військову службу і мають досвід на певних посадах, також можуть бути направлені безпосередньо до військових частин. А громадяни, які раніше не проходили військову службу, але підлягають мобілізації, в обов’язковому порядку направляються до навчальних центрів ЗСУ, де пройдуть відповідну підготовку, і лише після того їх направляють до виконання завдань з оборони в бойові військові частини», — повідомив він.

Також Роман Горбач пояснив, що на період мобілізації призов на строкову військову службу в Україні не проводиться.

- Загалом проходження строкової служби на період воєнного часу ні чим не відрізняється від мирного часу. Але зазначу, що військовослужбовці строкової служби, як правило проходять військову службу в частинах забезпечення та тилових частинах. До виконання завдань в районі ООС вони не залучались. Проте можуть ускладнюватись обставини, коли і на вчорашній мирній території вже можуть проводитись бойові дії. В такому випадку ці військовослужбовці будуть залучені на рівні з усіма військовими для виконання завдань оборони нашої держави зі зброєю в руках, – зазначив полковник Горбач.

Він також відповів на питання щодо можливості мобілізації жінок без їх згоди.

- У воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідною спеціальністю, можуть бути призвані у військові частини на військову службу. Наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках вони можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями. Такі як медичні, зв’язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо. Але слід зауважити, що станом на сьогодні жодна жінка не була мобілізована без її згоди, — повідомив полковник Горбач.